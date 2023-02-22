28 февраля в Москве начнет свою работу «Российская строительная неделя»

Фото предоставлено Пресс-службой АО «ЭКСПОЦЕНТР»

С 28 февраля по 3 марта в ЦВК «Экспоцентр» на Красной пресне пройдет «Российская строительная неделя-2023» — ведущее событие строительной отрасли, которое направлено на реализацию госпрограмм и нацпроектов, программ реновации жилищного фонда, формирования современной городской среды и поддержки малоэтажного домостроения.

В 2023 году тематику РСН расширят: наряду с международной специализированной выставкой строительных, отделочных материалов и технологий RosBuild состоится выставка «Мир стекла». На ней будут представлены новые технологий, передовое оборудование и инструменты для производства и обработки стекла.

Фото предоставлено Пресс-службой АО «ЭКСПОЦЕНТР»

На «Российской строительной неделе-2023» свои экспозиции представят ведущие российские и зарубежные компании, которые продемонстрируют инновационные технологические разработки в строительстве.

Главное событие в рамках Недели — форум «Строим будущее России вместе», где пройдут дискуссии и сессии об актуальных задачах отрасли. В фокусе внимания: меры господдержки стройиндустрии, развитие инфраструктуры новых территорий, цифровизация в строительной отрасли, зеленое строительство.

Подробная программа мероприятий и расписание «Российской строительной недели-2023» на сайте rsn-expo.ru.

Фото предоставлено Пресс-службой АО «ЭКСПОЦЕНТР»

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