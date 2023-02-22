Владимир Путин встретится с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ван И 22 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 22 февраля, проведёт встречу с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Сегодня Путин в Кремле. Середина дня будет посвящена внешнеполитическим мероприятиям. Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве члена политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, - уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, сегодня утром Ван И прибыл с рабочим визитом в Москву. Дипломат уже встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы с Лавровым Ван И заявил, что Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией. Он также выразил готовность Пекина обмениваться мнениями по интересующим обе стороны вопросам.

Кроме того, Ван И обратил внимание, что Пекин и Москва постоянно раскрывают потенциал развития сотрудничества двух стран. А Лавров в свою очередь заявил о готовности России и Китая выступать в защиту интересов друг друга.

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