В Кузбасс для участия в Играх «Дети Азии» прибыли первые зарубежные команды

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Кузбассе 23 февраля откроются II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Накануне в регион прилетели первые зарубежные команды из Таиланда, Казахстана, Афганистана и Ливана.

«Мы рады приветствовать первых зарубежных участников Международных игр «Дети Азии» на гостеприимной кузбасской земле. Сделаем все, чтобы ваше пребывание в нашем регионе стало незабываемым, чтобы вам здесь понравилось и захотелось побывать еще не раз в Кузбассе», - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Игры «Дети Азии» продлятся до 5 марта, в состязаниях будут участвовать около тысячи юных атлетов из России и других стран. Основной спортивной площадкой игр станет Ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерове. Соревнования также пройдут в Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе. В программу игр вошли лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина. По инициативе Кузбасса в состязания впервые были включены керлинг, фристайл, конькобежный спорт.