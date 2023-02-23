Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Мы разработали 11 мер поддержки детей участников СВО»

Семьи военнослужащих получат дополнительную поддержку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Амурской области разработаны 11 мер поддержки детям военнослужащих. Помощь семьям участников спецоперации будет расширяться, сообщил глава региона Василий Орлов. В ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил создать специальный фонд помощи родственникам погибших бойцов и ветеранам СВО. В Приамурье за каждой семьёй участника спецоперации закреплён куратор, помогающий оперативно решать все вопросы: от бытовых дел до оформления документов. Опыт региональных властей пригодится при создании отделения государственного фонда.

«Мы разработали 11 мер поддержки детей участников СВО. Часть уже успешно реализуем, часть только предстоит. Задача профильных министерств и глав - рассказать семьям обо всех возможностях. Например, о том, что дети могут бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях. Начинать собирать заявления от желающих нужно уже сейчас. С каждой семьей проработать индивидуально», - отметил Василий Орлов на заседании правительства региона по вопросам поддержки семей участников СВО.

С февраля дети мобилизованных, обучающиеся в колледжах Амурской области, будут получать дополнительную стипендию – 2 тысячи рублей. Заявление на выплату уже подали около 160 человек. Для детей участников СВО также предусмотрена скидка в 70% на оплату обучения в кадетском корпусе имени Юрия Кузнецова. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут ребята, которые будут зачислены с 1 сентября 2023 года.

Кроме того, детей участников спецоперации без очереди принимают в детские сады и школы Приамурья. У выпускников есть возможность без конкурса поступить в региональные колледжи. Семьям мобилизованных полностью компенсируют оплату за детские сады, а также за обучение студентов в вузах и средних специальных учебных заведениях. Дети участников СВО могут без оплаты посещать муниципальные кружки и секции, в школах им предоставляется бесплатное питание.