Комитеты Совета Федерации поддержали решение о приостановке участия России в ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22 февраля комитеты Совета Федерации РФ по международным делам и по обороне на совместном заседании поддержали решение о приостановке действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и Соединёнными Штатами. Об этом пишут РИА новости.

Как писал сайт KP.RU, Государственная дума РФ приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Данное решение было принято единогласно.

Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что российская сторона может пересмотреть свое решение о приостановке участия в ДСНВ, если США откажутся от бездумной антироссийской кампании.

Днем ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию коснулся темы ядерных вооружений. В частности, глава государства объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ.

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