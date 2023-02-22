Рябков призвал не верить заявлениям СМИ о якобы неудачном ракетном испытании России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал не верить заявлениям телеканала CNN о том, что Москва якобы провела "неудачное испытание баллистической ракеты" перед визитом президента США Джо Байдена в Киев.

«Программа испытательных пусков - не вопрос, который стоит комментировать. Вся информация, которая достойна публичного освещения, по каналам министерства обороны предоставляется», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства, в последнее время в публичном пространстве можно увидеть множество провокационной информации. По его словам, такие материалы, имея внешнюю правдоподобностью, не имеют при этом ничего общего с реальностью.

«Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ. Тем более, если источником выступает CNN - полностью себя дискредитировавшее в последние годы», - добавил он.

Напомним, первое испытание баллистической ракеты «Сармат» прошло в апреля прошлого года на космодроме «Плесецк» в Архангельской области.

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