Bloomberg: ЮАР столкнулась с рекордным энергетическим кризисом

В ЮАР фиксируются ежедневные отключения электричества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южно-Африканская Республика (ЮАР) столкнулась с рекордным энергетическим кризисом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Западные журналисты отмечают, что страна переживает дефицит электроэнергии с 2008 года из-за огромного числа поломок на электростанциях госкомпании "Эском".

Ситуация усугубилась с ноября 2022 года, когда в моменты пиковой нагрузки по всей стране фиксируются ежедневные отключения электричества, пишет агентство.

Как ранее писал сайт KP.RU, страны-участницы Европейского союза с 2021 года выделили на преодоление энергетического кризиса порядка 800 млрд евро, из них 681 млрд евро направлен в виде субсидий домохозяйствам и компаниям.

Лидером по этому показателю стала Германия, которая направила для этой цели 268 млрд евро. Свыше 100 млрд евро выделила и Британия (103 млрд).

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