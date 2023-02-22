Песков сообщил, что к теме теракта на "Северных потоках" удалось привлечь внимание после встречи Совбеза ООН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что после обсуждения в Совете безопасности ООН теракта на "Северных потоках" удалось привлечь внимание к необходимости тщательного расследования инцидентов.

- С одной стороны, удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования, чтобы подтвердить те подозрения, которые подкреплены... расследованиями в отношении того, кто мог бы стоять за этой диверсией, которую можно и нужно квалифицировать как террористический акт, - сообщил официальный представитель Кремля журналистам 22 февраля.

8 февраля 2023 года журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.

Напомним, стоимость ремонтных работ на пострадавших посте теракта трубопроводах оценивается минимум в 500 миллионов долларов.

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