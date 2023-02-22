Госдума разрешила правительству России ограничивать доступ к официальной статистике

Госдума наделила правительство РФ правом ограничивать доступ к официальной статистике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума России во втором и третьем чтениях приняла закон, наделяющий правительство страны правом ограничивать доступ к официальной статистике.

Согласно тексту документа, российские власти могут устанавливать "особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения".

Этот же закон позволяет новым регионам России выбирать удобный для себя формат предоставления статистических данных, в том числе в бумажной форме.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия засекретила сведения о показателях национальной экономики в связи с ведущейся Западом гибридной войной против страны. Официальный представитель Кремля добавил, что разработчики экономической политики государства владеют полной информацией.