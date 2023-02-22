Россия продолжит соблюдать ограничения по числу ядерных боезарядов после приостановки участия в ДСНВ

Россия продолжит соблюдать ограничения по числу ядерных боезарядов Фото: ТАСС

Россия продолжит соблюдать ограничения по числу ядерных боезарядов в рамках Договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Евгений Ильин.

«Что касается уровней, которые были заявлены по количеству носителей ядерных зарядов, они также будут соблюдаться на период паузы в выполнении ДСНВ. Соответственно, процесс обменного уведомления в рамках соглашений 1988 года между СССР и США также налажен, он будет реализован в полном объеме», – сказал он на заседании Совета Федерации.

Как отметил Ильин, Минобороны России активно отслеживает деятельность Соединенных Штатов по выполнению своих обязательств в рамках ДСНВ.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию коснулся темы ядерных вооружений. В частности, глава государства объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ.

В среду, 22 февраля, комитеты Совета Федерации поддержали решение о приостановке участия России в ДСНВ.