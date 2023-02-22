ФСБ России предотвратила диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники ФСБ России предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске.

Отмечается, что с поличным задержан местный житель. Сейчас правоохранительные органы завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

По данным следствия, задержанный готовился совершить поджог, чтобы вывести из строя металлические шкафы, предназначенные для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили диверсию на объекте энергетической инфраструктуре в Крыму. По данным правоохранительных структур, теракт планировался украинскими спецслужбами.

А ранее сотрудники ФСБ России задержали в столичном регионе гражданина Украины, который по заданию СБУ доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки террористических актов.