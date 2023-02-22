СБУ задержала обвиненного в госизмене блогера, полгода скрывавшегося в храме УПЦ. Фото: СБУ Фото: Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве блогера, которого ранее обвинили в государственной измене. Спецслужбы заявляют, что он полгода скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«СБУ задержала в Киеве прокремлевского блогера, который скрывался от правосудия в монастыре УПЦ. В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины», - сказано в заявлении украинских спецслужб.

Как заявляет следствие, подозреваемый готовил, а также публиковал «заказные статьи, дискредитируя в них украинскую власть». Суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы.

По данным украинского издания «Страна», задержанного зовут Дмитрий Скворцов. СБУ имени задержанного не называет

Напомним, последние время СБУ проводило много обысков в православных церквях и монастырях. Как писал сайт KP.RU, Организация Объединенных Наций (ООН) призвала Киев соблюдать нормы международного права при проведении таких обысков.