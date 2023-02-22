Боррель признал, что 2022 год был неплохим для экономики России, несмотря на санкции Фото: REUTERS

Несмотря на введенные антироссийских санкционных ограничений, прошлый год оказался неплохим для экономики России. Такое заявление в среду, 22 февраля, сделал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Прошлый год был неплохим для российской экономики. Почему? Потому что цены на энергоносители взлетели, они выросли в десять раз», - заявил дипломат в интервью радиостанции Onda Zero, отметив, что Европа все еще должна была покупать российский газ, добавив, что «альтернативы не было, а цены были очень высокими».

По его словам, сейчас ситуация значительно изменилась, поскольку в Европе больше энергетически не зависят от России. Боррель уверен, что Москва якобы не сможет найти новых клиентов, которые бы смогли ей заменить европейские страны.

Напомним, днем ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ заявил, что экономика страны оказалась гораздо прочнее, чем ожидали на Западе, напомнив, что, согласно последним прогнозам, ВВП в России в 2022 году снизился на 2,1%, но предрекали обвал. По его словам, Россия выходит на новый цикл экономики.