Politico: ЕС изучит возможность продлевать антироссийские санкции каждые девять месяцев Фото: REUTERS

Страны Европейского союза (ЕС) планируют рассмотреть возможность продления санкций против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации издания, послы стран ЕС хотят обсудить возможность увеличения срока действия уже введенных ограничений против Москвы ограничений с шести до девяти месяцев. Однако известно, что изначально планировалось продлить антироссийские меры на год.

Заседание постпредов стран ЕС запланировано на 22 февраля.

Напомним, в феврале этого года депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе призвали Евросоюз принять 10-й пакет санкций против России. Заседание транслировалось на портале ЕП. Резолюцию поддержали 489 депутатов, против высказались 36 представителей и воздержались - 49 человек.

Ранее сайт KP.RU писал, что совет ЕС утвердил новый девятый пакет санкционных ограничений в отношении России. Ограничения направлены "на усиление давления на РФ и ее правительство".