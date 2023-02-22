Губернатор Сергей Цивилев: Ветеранам Великой Отечественной войны в Кузбассе вручили медаль Николая Масалова

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.​

В Кузбассе накануне Дня защитника Отечества всем ветеранам Великой Отечественной войны вручили медаль Николая Масалова. Награда, увековечившая имя уроженца Кемеровской области, была учреждена по инициативе губернатора региона Сергея Цивилева. Во время освобождения Берлина в 1945 году Николай Масалов спас от смерти немецкую девочку. Его подвиг послужил сюжетом для монумента Воину-освободителю в Трептов-парке. Медаль Николая Масалова получили 234 участника боевых сражений и блокадника, живущих в Кузбассе.

«Мы глубоко чтим мужество и стойкость ветеранов, гордимся и будем всегда помнить их подвиг, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Новая медаль Кузбасса - дань памяти и символ благодарности нашим героям-кузбассовцам. Все их достижения - пример для всех нас, прежде всего - для молодого поколения».

Медалью Николая Масалова награждаются граждане и организации за доблестную военную службу, самоотверженный труд, сохранение исторической памяти или активное участие в общественной жизни Кузбасса.