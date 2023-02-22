Ростех нарастил производство дронов-камикадзе и модернизированных РСЗО «Торнадо-С» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятия «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных РСЗО «Торнадо-С», об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации агентству РИА Новости.

«Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно», - отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что «при этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки».

Для систем «Торнадо-С» разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды, которые имеют повышенную дальность стрельбы - 120 километров.

Беспилотник «Куб» несет боевую часть весом три килограмма, скорость составляет 130 км/час. Модернизированная версия «Ланцета» получила новую аэродинамику.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года Ростех сообщил, что в России в реальных условиях прошли успешную опытную эксплуатацию противодронные системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС», которые полностью исключили появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне.

Отмечается, что комплекс может работать автономно на удаленной позиции и защищать как мобильные, так и стационарные объекты.

Ранее 6 июля 2022 года сообщалось, что наши бойцы увидели работу «Ступора» в реальной боевой обстановке на Украине.