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НовостиВ мире22 февраля 2023 12:54

Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке испанского языка

На допросе он сообщил, что "услышал голоса, которые приказали ему зарезать учителя"
София ГОНЧАРОВА
Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке испанского языка

Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке испанского языка

Фото: REUTERS

Во Франции ученик средней школы Сен-Тома-д-Акви напал с ножом на учительницу испанского языка. Об этом инциденте сообщил телеканал BFM.

Уточняется, что преподавательница получила удар в грудь, у нее зафиксирована остановка сердца и дыхания. От полученных ранений женщина скончалась, сообщила радиостанция RTL.

Школьником с ножом оказался 16-летний юноша, оружие ему удалось пронести в учебное заведение в рюкзаке. На допросе, как утверждает радиостанция, он сообщил, что "услышал голоса, которые приказали ему зарезать учителя".

До этого сообщалось, как во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции. Все произошло, когда неизвестный вошел в отделение городской муниципальной полиции. Он совершил нападение на 40-летнюю сотрудницу правоохранительных органов, несколько раз ударив ее ножом. Пострадавшую доставили в отделение неотложной помощи.