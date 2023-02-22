Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке испанского языка Фото: REUTERS

Во Франции ученик средней школы Сен-Тома-д-Акви напал с ножом на учительницу испанского языка. Об этом инциденте сообщил телеканал BFM.

Уточняется, что преподавательница получила удар в грудь, у нее зафиксирована остановка сердца и дыхания. От полученных ранений женщина скончалась, сообщила радиостанция RTL.

Школьником с ножом оказался 16-летний юноша, оружие ему удалось пронести в учебное заведение в рюкзаке. На допросе, как утверждает радиостанция, он сообщил, что "услышал голоса, которые приказали ему зарезать учителя".

До этого сообщалось, как во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции. Все произошло, когда неизвестный вошел в отделение городской муниципальной полиции. Он совершил нападение на 40-летнюю сотрудницу правоохранительных органов, несколько раз ударив ее ножом. Пострадавшую доставили в отделение неотложной помощи.