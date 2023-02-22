Полковник Макгрегор: Польша и ряд стран Европы могут стать стороной конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увеличение натовских поставок Киеву может привести к тому, что прямой стороной конфликта также станут Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, об этом заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom.

«Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий», - сказал офицер.

Он подчеркнул, что «это также касается и стран Прибалтики и Финляндии».

По словам Макгрегора, Польша неоднократно подталкивала НАТО к прямому столкновению с Россией.

Полковник предупредил, что «поэтому не стоит исключать ее скорого прямого вмешательства в конфликт».

Как писал сайт KP.RU, 1 февраля 2023 года Макгрегор сообщил, что Украина распадается как государство, и единственным спасением для Владимира Зеленского и его команды будет бегство в Польшу.

«Россия побеждает. Украина рушится. Страна на грани краха. Мы сами все это скоро увидим», - заявил офицер.

Экс-советник уточнил, что российские солдаты сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил.

Макгрегор подчеркнул, что Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще.

Ранее офицер заявлял, что Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства.