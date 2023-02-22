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Российские военнослужащие ведут бои на исторических рубежах России, сражаясь героически и мужественно, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые стоят рядом здесь. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, в их честь – трижды ура!» – сказал глава государства на митинге-концерте в честь Дня защитника Отечества.

По словам президента, всех, кто поддерживает российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, можно назвать защитникам Отечества. Среди них Путин отметил медицинских работников, сотрудников оборонных предприятий, а также детей, пишущих письма в поддержку солдат. Как заявил глава государства, в СВО российские силы защищают своих людей, язык и территорию.

Напомним, накануне Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что Вооруженные силы России будут отодвигать угрозу от границ РФ по мере поступления на Украину все более дальнобойных орудий.

Как писал сайт KP.RU, Путин в среду, 22 февраля, выступает с обращением на концерте в «Лужниках». Предполагается, что участие в мероприятии примут порядка 200 тысяч человек.

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