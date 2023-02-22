Россияне встретили бурными овациями Путина в Лужниках

Сергей Бобылев/ТАСС

Россияне встретили бурными овациями выступление президента РФ Владимира Путина на стадионе "Лужники".

- Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов "Отче наш" - отче, отец, и в этом есть что-то близкое каждому человеку. Речь идет о чем-то огромном, мощном, но очень близком и родном. Это и Родина, это и семья. А по большому счету, в нашем сердце это одно и то же... Мы гордимся ими, и в их честь – трижды ура! - сказал Путин.

А после слов главы государства присутствующие начали скандировать с трибун "Россия! Россия! Россия!".

- Когда мы вместе - нам нет равных, - напомнил россиянам Путин.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию с митинг-концерта в Лужниках. Мероприятие началось на главной арене Москвы в 15:00 по местному времени.