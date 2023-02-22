Путин: Весь наш народ является защитником Отечества Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин выступил на праздничном митинге-концерте "Слава защитникам Отечества", проходящем в Лужниках.

"При защите наших интересов, наших людей, языка, территории, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий вам поклон!", - заявил Путин.

Он отметил, что "сегодня их поддерживает вся страна, а значит каждый, кто это делает, является защитником Отечества. Это и медработники, и медсестры, нянечки, работники оборонных предприятий, все, кто это делает".

По словам президента, это и вы все вместе, которые пришли поддержать сегодня наших бойцов. Это даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов.

Как писал сайт KP.RU, россияне встретили бурными овациями выступление президента РФ Владимира Путина в Лужниках.

После его слов присутствующие начали скандировать с трибун "Россия! Россия! Россия!".

"Когда мы вместе - нам нет равных", - отметил Путин.

Во время выступления российский лидер подчеркнул, что российские военнослужащие ведут бои на исторических рубежах России, сражаясь героически и мужественно.

"Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые стоят рядом здесь. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, в их честь – трижды ура!" – сказал глава государства.