Членство СЖР в Международной федерации журналистов приостановлено Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Членство Союза журналистов России (СЖР) в Международной федерации журналистов (МФЖ) приостановлено, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

- Генсек Международной федерации журналистов Энтони Белланже прислал мне письмо, в котором говорится, что членство СЖР приостановлено, - заявил он 22 февраля ТАСС.

Незадолго до сообщалось, что МФЖ 22 февраля 2023 года рассмотрит вопрос приостановки членства СЖР. В заявлении международной организации говорилось, что после создания СЖР отделений в новых российских регионах исполком МФЖ "единогласно принял предложение, осуждающее это решение".

А еще в прошлом году в Международной федерации журналистов звучали призывы к странам Европы с призывом не использовать средства массовой информации как оружие в политическом кризисе между Украиной и Россией. В федерации также просят государства соблюдать право на информацию.