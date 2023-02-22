Байден назвал «большой ошибкой» решение Путина о приостановке участия в ДСНВ Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что решение российского лидера Владимира Путина о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) стало «большой ошибкой».

Как написал в своем Twitter журналист телеканала CBS из пресс-пула Белого дома Эд О'Кифи, «на вопрос перед встречей с «Бухарестской девяткой» президент США ответил, что решение Путина о приостановке участия в СНВ-III – это «большая ошибка».

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России в послании Федеральному Собранию коснулся темы ядерных вооружений. В частности, глава государства объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ.

Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия продолжит соблюдать ограничения по числу ядерных боезарядов в рамках ДСНВ.

Закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений был единогласно одобрен Советом Федерации в среду, 22 февраля.