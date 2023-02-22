Встреча Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым перенесена из-за коронавируса у главы республики

Встреча Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым перенесена Фото: REUTERS

Встречу президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым решено перенести из-за положительного теста на коронавирус у последнего, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат», – сказал он журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера пожелал президенту Южной Осетии скорейшего выздоровления.

Как писал сайт KP.RU, встреча Путина с Гаглоевым были запланированы на среду, 22 февраля. Переговоры должны были пройти в Москве.

В анонсе Кремля сообщалось, что лидеры государств собирались обсудить текущее состояние отношений России и Южной Осетии, а также перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в первую очередь в социально-экономической сфере.