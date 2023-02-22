Мэр Харькова Терехов повторно оштрафован за использование русского языка

Мэра Харькова Игоря Терехова Фото: соцсети

Мэра Харькова Игоря Терехова повторно оштрафовали за использование русского языка, сообщают украинские СМИ.

По информации «Украинских новостей», глава города был оштрафован на 3,4 тысяч гривен (около 93 долларов) за использование русского языка при публикации сообщений на своих официальных страницах в социальных сетях. Терехова признали нарушившим статью «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как сообщил изданию уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, веб-страница мэра Харькова в Facebook* и его Telegram-канал «ведутся на языке, отличном от государственного».

Как писал сайт KP.RU, ранее на территории Национального университета «Киево-Могилянская академия» полностью запретили любое общение на русском языке. Поправка об этом внесена в правила внутреннего распорядка академии.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал нарушением конституции запрет русского языка в Киево-Могилянской академии.

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