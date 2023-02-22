The Federalist: Байден оказывает военную помощь Киеву вопреки желанию граждан США Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу сообщил о планах и дальше тратить деньги налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине, несмотря на растущее недовольство американцев, об этом написала журналист Джордан Бойд в статье для издания The Federalist.

«Наша помощь Украине нерушима, НАТО неделима, и мы не отступим, - процитировала Бойд Джо Байдена и отметила, что выступление в целом оказалось довольно нескладным.

Она подчеркнула, что «отсутствует какой-либо механизм контроля над расходованием средств, которые благополучно оседают на банковских счетах президента Владимира Зеленского, чей режим славится своей коррумпированностью».

Бойд отметила, что в США многие граждане выступают против участия в конфликте на Украине.

Как писал сайт KP.RU, 22 февраля 2023 года Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Байдена о том, что НАТО и Запад не являются врагами россиян.

«В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем «враг», - написала Захарова.

21 февраля 2023 года Джо Байден, находясь с визитом в Польше, обратился к россиянам. Он заявил, что «США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги».