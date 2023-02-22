Глава правящей партии Польши Качиньский назвал несодержательной речь Байдена в Варшаве Фото: REUTERS

Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Варшаве было несодержательным.

Как передает газета Wyborcza со ссылкой на активиста и стипендиата Фонда Барака Обамы Бартоша Сташевского, покидая трибуны, Качиньский заявил бывшему премьер-министру Польши Яну Кшиштофу Белецкому, что Байден «не сказал ничего».

Напомним, во вторник, 21 февраля, глава Белого дома встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Их переговоры прошли в Варшаве. Днем ранее американский лидер побывал в Киеве, где Байден провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.

Сайт KP.RU писал, что речь президента США два часа переписывали после послания российского лидера Владимира Путина Федеральному Собранию.