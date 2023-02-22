Совфед одобрил законопроект об ограничении употребления иностранных слов в русском языке Фото: Shutterstock

Члены Совета Федерации одобрили в среду, 22 февраля, законопроект об ограничении употребления иностранных слов в русском языке, кроме тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов.

Согласно документу, в законе «О государственном языке» устанавливается статус русского как языка государствообразующего народа. Кроме того, законопроектом вводится понятие «нормы современного русского литературного языка», которые зафиксируют в словарях и справочниках, а также на специальных информационных ресурсах.

Документом также предлагается установить список сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка. В частности, в него входят такие области, как образование, СМИ, публичные выступления. Для должностных лиц, а также государственных и муниципальных информационных систем будет установлена норма, запрещающая использовать иностранные слова, имеющие русские аналоги.

Напомним, ранее Госдума приняла закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке. Сайт KP.RU объяснял, какие иностранные слова запретят и где.