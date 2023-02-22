В МИД РФ анонсировали ответные меры на решение Гааги о сокращении российского дипломатического присутствия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона примет жесткие ответные меры из-за решения Нидерландов сократить российское дипломатическое присутствие в стране.

- Мы уже сделали ... официальное заявление в связи с этим конфронтационным шагом Нидерландов. Конечно, будут приняты меры, ответные меры, жесткие ответные меры. Вы узнаете о них в ближайшее время, - сообщила представитель дипломатического ведомства на брифинге.

Накануне в российском МИД заявляли, что решение Гааги о сокращении числа российских дипломатов является недружественным шагом и грозит разрывом отношений с Москвой.

До этого сайт KP.RU писал, что Нидерланды решили ограничить число работающих в стране российских дипломатов. Как пояснили в Министерстве иностранных дел королевства, в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве.