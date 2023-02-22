Ван И заявил о намерении Китая проводить самостоятельную внешнюю политику

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И Фото: REUTERS

Китай намерен проводить самостоятельную внешнюю политику, заявил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР по иностранным делам Ван И.

«Китайская сторона будет, как и ранее, твердо придерживаться объективной и беспристрастной позиции и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса», – сказал дипломат на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как отметил Ван И, Пекин высоко ценит решимость Москвы урегулировать конфликт на Украине мирным путем.

Напомним, в среду, 22 февраля, на встрече с главой МИД РФ главный китайский дипломат заявил, что КНР ожидает выхода на новые договоренности с Россией. До этого по итогам после встречи Ван И с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым Москва и Пекин договорились о совместных действиях на фоне складывающейся в мире ситуации.

Как писал сайт KP.RU, Ван И также провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Дипломат высказал признательность за готовность Москвы к мирному урегулированию украинского кризиса.