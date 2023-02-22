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НовостиПолитика22 февраля 2023 15:17

Ван И заявил о намерении Китая проводить самостоятельную внешнюю политику

Пекин высоко ценит решимость Москвы урегулировать конфликт на Украине мирным путем, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И

Фото: REUTERS

Китай намерен проводить самостоятельную внешнюю политику, заявил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР по иностранным делам Ван И.

«Китайская сторона будет, как и ранее, твердо придерживаться объективной и беспристрастной позиции и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса», – сказал дипломат на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как отметил Ван И, Пекин высоко ценит решимость Москвы урегулировать конфликт на Украине мирным путем.

Напомним, в среду, 22 февраля, на встрече с главой МИД РФ главный китайский дипломат заявил, что КНР ожидает выхода на новые договоренности с Россией. До этого по итогам после встречи Ван И с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым Москва и Пекин договорились о совместных действиях на фоне складывающейся в мире ситуации.

Как писал сайт KP.RU, Ван И также провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Дипломат высказал признательность за готовность Москвы к мирному урегулированию украинского кризиса.