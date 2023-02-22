Сенатор Косачев: Статус ядерного оружия после решения России по ДСНВ не изменится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Статус ядерного оружия никак не изменится в связи с решением России о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на заседании в Совете Федерации.

«Статус российских стратегических сил, статус ядерного оружия определяется нашими доктринальными документами, и они никоим образом не меняются в связи с принятием решения Россией о приостановлении действия этого договора», - сказал Косачев.

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, где сообщил о приостановке участия России в ДСНВ.

Путин отметил, что некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов.

Президент объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

22 февраля Госдума РФ приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Данное решение было принято единогласно.