Замглавы Минфина Зыкова: Украина 35 лет будет погашать кредиты, выданные ЕС

Замглавы Минфин Зыкова: Украина 35 лет будет погашать кредиты, выданные ЕС Фото: REUTERS

Украина в рамках договоренности с ЕС обязуется погасить выданные ей кредиты в течение 35 лет, об этом заявила заместитель министра финансов страны Ольга Зыкова.

«Сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры», - приводит слова чиновницы украинское издание.

Зыкова отметила, что распределение возврата кредитов, предоставленных партнерами, запланировано «абсолютно равномерное».

Как писал сайт KP.RU, 6 декабря 2022 года сообщалось, что госдолг Украины к ноябрю увеличился на 45% с 24 февраля 2022 года, в целом же объем государственного и гарантированного государством долга страны приближается к 80% ВВП.

«Государственный прямой долг по состоянию на 1 ноября 2022 года составил 93,5 миллиарда долларов. С начала спецоперации в гривневом эквиваленте долг увеличился на 45%: внутренний – на 23%, внешний – на 63%», - заявлял депутат Рады.