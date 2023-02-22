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НовостиПолитика22 февраля 2023 15:43

Страны Евросоюза не согласовали десятый пакет санкций против России

Reuters: Страны Евросоюза не согласовали десятый пакет санкций против России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Страны Евросоюза не согласовали десятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза не согласовали десятый пакет санкций против России

Фото: REUTERS

Послы Евросоюза не смогли согласовать в среду, 22 февраля, десятый пакет санкций в отношении России.

По информации Reuters, у представителей ЕС «еще остается ряд вопросов». Дополнительные переговоры, как ожидается, пройдут в четверг, 23 февраля.

Напомним, в январе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против России. Он будет направлен на то, чтобы покончить с обходами ограничений, уточнила она.

Также глава ЕК заявила, что десятый пакет будет включать дополнительные экспортные запреты и санкции против представителей российских СМИ. Он подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 миллиардов евро.

На этой неделе глава Евросовета Шарль Мишель заявил, ЕС уже ввел все основные санкции в отношении России. Как отметил политик, у Брюсселя осталось не так много дополнительных мер, которые он может еще предпринять.