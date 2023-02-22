Страны Евросоюза не согласовали десятый пакет санкций против России Фото: REUTERS

Послы Евросоюза не смогли согласовать в среду, 22 февраля, десятый пакет санкций в отношении России.

По информации Reuters, у представителей ЕС «еще остается ряд вопросов». Дополнительные переговоры, как ожидается, пройдут в четверг, 23 февраля.

Напомним, в январе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против России. Он будет направлен на то, чтобы покончить с обходами ограничений, уточнила она.

Также глава ЕК заявила, что десятый пакет будет включать дополнительные экспортные запреты и санкции против представителей российских СМИ. Он подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 миллиардов евро.

На этой неделе глава Евросовета Шарль Мишель заявил, ЕС уже ввел все основные санкции в отношении России. Как отметил политик, у Брюсселя осталось не так много дополнительных мер, которые он может еще предпринять.