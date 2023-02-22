Захарова заявила, что Россия работает над переходом от SWIFT к более защищенным системам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона предпринимает все необходимые усилия для перехода от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) к защищенным от внешнего давления механизмам передачи платежной информации.

- Мы продолжаем предпринимать усилия, направленные на постепенный переход от SWIFT на защищенные от внешнего давление механизмы передачи финансовой информации, - сказала дипломат на брифинге 22 февраля.

При этом Захарова уточнила, что для этого Россия активно развивает другие пути передачи финансовой информации, в том числе под эгидой Банка России.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов объяснял, что Россия, если Запад отключит ее от международной платежной системы SWIFT, перейдет на российский аналог, например, Систему передачи финансовых сообщений. Экономисты также неоднократно высказывали мнение, что никакого катастрофического воздействия на экономику РФ отключение банков от SWIFT даже теоретически оказать не может.