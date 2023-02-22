Захарова обвинила Норвегию в обострении конфликта на Украине поставками оружия

Захарова обвинила Норвегию в обострении конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия выбивается в лидеры по поставкам вооружения Украине, тем самым обостряя конфликт, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Осло с начала СВО выбивается в лидеры по накачке киевского режима оружием в расчете на душу населения. Сегодня Норвегия способствует обострению военно-политической обстановки на Украине, в Европе и в мире. Это приведет к новым жертвам среди мирного населения», – заявила она в ходе брифинга.

По мнению дипломата, Норвегия становится стороной конфликта, при этом затягивая его решение и играя свою роль в эскалации отношений между Россией и странами Европы.

Напомним, ранее власти Норвегии решили направить Украине пакет «многолетней помощи». Осло собирается выделить Киеву 75 миллиардов норвежских крон (примерно 7,3 миллиарда долларов) в течение пяти лет. Кроме того, королевство решило передать Украине восемь танков, до четырех машин поддержки и боеприпасы.