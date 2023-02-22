Журналист Херш: США и Норвегия совместно проводят тайные операции с войны во Вьетнаме Фото: REUTERS

США и Норвегия проводят секретные операции еще со времен войны во Вьетнаме, об этом заявил Сеймур Херш.

«Норвежские ВМС имеют долгую и туманную историю сотрудничества с американской разведкой», - написал журналист в новом материале на своей странице в Substack.

Журналист уточнил, что «...эта совместная работа, о которой мы все еще знаем очень мало, привела к повреждению двух трубопроводов по указу президента Байдена».

По его словам, норвежские моряки еще в 1964 году признавались в участии в связанной с ЦРУ операции у берегов Вьетнама.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО.

Журналист отмечал, что в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие.

18 февраля 2023 года первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предоставила проект резолюции СБ ООН по расследованию диверсий на трубопроводах «Северного потока».