Глава разведки ФРГ Каль считает, что Россия пойдет на переговоры с Украиной только после успехов на поле боя

Глава разведки ФРГ считает, что Россия пойдет на переговоры с Украиной только после успехов на поле боя Фото: Shutterstock

Власти России готовы пойти на переговоры с Украиной только после реальных успехов на поле боя, заявил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

В беседе с Der Spiegel он высказал мнение, что сейчас цель президента РФ Владимира Путина «найти решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ». После этого Москва, вероятно, будет «диктовать мир на своих условиях», предположил глава германской разведки.

Каль добавил, что ход конфликта оказался не таким, каким его видели Россия, Украина и ее западные союзники.

Как писал сайт KP.RU, в начале января в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин подтвердил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану открытость Москвы к диалогу с Киевом при выполнении Украиной «известных требований», а также учета новых территориальных реалий.

До этого российский лидер заявлял, что РФ в отличие от западных оппонентов не отказывается от переговоров по ситуации на Украине.

Тем временем Китай высоко оценил готовность России урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И на встрече с президентом РФ.