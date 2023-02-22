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НовостиПолитика22 февраля 2023 17:03

В Госдуму внесли законопроект о московском часовом поясе в новых регионах России

В закон «Об исчислении времени» будут внесены новые субъекты РФ
Сергей ГАПЧУК
В Госдуму внесли законопроект о московском часовом поясе в новых регионах России

В Госдуму внесли законопроект о московском часовом поясе в новых регионах России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, который устанавливает в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях московский часовой пояс.

Кабмин внес в Госдуму законопроект, который устанавливает в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях московский часовой пояс.

Законопроект вносит изменения в статью 5 закона «Об исчислении времени»

Соответственно в перечень второй часовой зоны будут добавлены новые субъекты РФ.

Аторы законопроекта уточнили, что сейчас в этих регионах уже фактически действует московское время.

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года.

Он уточнил, что с момента старта программы по всей России. Такое же решение в свое время приняли для жителей Крыма и Севастополя.

Согласно осенним планам, в 2023 году на программу всего рассчитывали выделить 550,7 млрд. рублей исходя из того, что за получением маткапитала обратятся около 1,475 млн человек.