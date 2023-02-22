Кинолог Голубев рекомендовал не кормить собак блинами на Масленицу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО, что обычная еда для человека не подходит для кормления собак, поэтому специалист призвал воздержаться от угощения своего питомца в течение Масленой недели блинами.

Как заявил эксперт, собак нельзя давать «человеческую» еду. По его словам. от одного блина без начинки псу ничего не будет, но категорический запрещено давать питомцу чрезмерное количество блинов, что может навредить пищеварительной системе животного.

Кинолог уточнил, что в составе блинов содержится молоко, которое собакам противопоказано, поскольку у них недостаточно фермента для перерабатывания лактозы. Кроме того, собакам нельзя муку. Голубев предупредил, что от употребления такого продукта у питомца может развиться панкреатит или гепатит.

Ранее Голубев рассказал о правилах комфортного проживания с собакой. Как писал телеканал «360», эксперт рекомендовал хозяину придерживаться установок в воспитании

В беседе с «Известиями» Голубев рассказал, что пожилые собаки с ожирением и находящиеся в состоянии стресса, наиболее подвержены инсульту.