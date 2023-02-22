Киберэксперт Вакулин назвал способы узнать, взломан ли смартфон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киберэксперт Сергей Вакулин рассказал РИАМО рассказал, как понять, что смартфон взломали.

Специалист заявил, что при прослушивании или других манипуляциях телефон начинает нагреваться, поскольку повышается нагрузка на оперативную память, а также процессор, однако не всегда это говорит о тои, что смартфон взломан.

«В этом может крыться и другая причина, например, когда вы сами используете смартфон «на полную катушку», запуская различные игры и приложения», - заявил эксперт.

Вакулин также отметил, что на множестве устройств Android и iOS есть значок, свидетельствующий об использовании камеры и микрофона. Так, на Android при использовании микрофона можно увидеть зеленый круг сверху, а при использовании камеры -красный.

«Если вы заметили, что значок появляется без повода, то необходимо отследить приложения, которым вы предоставили доступ к камере или микрофону, зайдя в настройки смартфона», - отметил он.

Как сообщал телеканал «360» Вакулин также рекомендовал не пользоваться нагревшимся телефоном, поскольку в дальнейшем это может закончиться взрывом аккумулятора.

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал главные признаки взлома смартфона. Как отметил «Пятый канал», специалист отметил, что устройство может начать «зависать», работать медленнее обычного, а заряжаться, напротив, быстро.