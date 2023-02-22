МИД РФ: Лавров и Ван И не обсуждали китайский план урегулирования по Украине Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров и член Политбюро ЦК Компартии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине, об этом сообщили в МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. О каком-либо отдельном «плане» разговора не было.

Как писал сайт KP.RU, 22 февраля 2023 года Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит готовность России урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров.

Ван И заявил, что «высоко ценит подтверждение Россией готовности урегулировать проблему путем диалога и переговоров».

На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Ван И заявил, что Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией.