Илон Маск: Нуланд больше всех ответствена за эскалацию конфликта на Украине Фото: REUTERS

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд больше других ответствена за эскалацию украинского конфликта, об этом заявил Маск в соцсети Twitter.

«Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд», - написал Маск.

Как писал сайт KP.RU, 17 февраля 2023 года Нуланд заявила, что США поддерживают удары ВСУ по Крыму и считают размещенные там российские военные объекты «легитимными целями» для Украины.

21 февраля 2023 года бывший президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение денежных вливаний в Украину со стороны Запада отдаляет возможность урегулирования конфликта.

По словам Трампа, если бы он находился на посту президента США, он мог бы разрешить украинский вопрос за сутки.

Ранее Дмитрий Медведев указывал, что если ВСУ нанесут удары по Крыму, то никаких переговоров не будет.

По словам политика, при таком развитии событий российским военным придется нанести «удары возмездия». Ответ Москвы будет быстрым, жестким и убедительным.