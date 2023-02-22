Минобороны утвердило бесплатный проезд для добровольцев Фото: REUTERS

Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на транспорте, это следует из приказа министра обороны России.

«Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом», - сказано в документе.

В документе указано, что бесплатный проезд возможен при следовании к месту нахождения формирования, в связи с выполнением задач, к месту лечения и по другим основаниям.

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин призвал окружить заботой родных и близких каждого участника спецоперации.

Президент отметил, что поддержка семей погибших участников СВО является долгом государства.

Кроме того, Путин отметил, что отпуск для всех участников специальной военной операции на Украине должен быть регулярным.

Напомним, во время послания парламенту Владимир Путин поручил создать специальный Фонд помощи всем бойцам спецоперации. Его задачей станет помощь семьям и ветеранам СВО.