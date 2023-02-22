Уголовное дело писателя Глуховского* о дискредитации армии России направили в суд Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Басманный районный суд Москвы направлено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России Дмитрием Глуховским, об этом сообщили в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.

«С 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский* размещал на своих страницах в соцсетях публикации с искусственно созданными доказательствами обвинения о якобы совершении военнослужащими ВС РФ претуплений на территории ДНР и Украины», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ранее Глуховский* уехал из России и был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как писал сайт KP.RU, 7 октября 2022 года Минюст России включил писателя-фантаста Дмитрия Глуховского* в список СМИ-иноагентов.

Сообщалось, что 43-летнему писателю может грозить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Помимо этого Глуховский* долго и упорно высказывался в русофобском ключе, каждый раз искренне надеясь на успех провокации: называл идею о советском народе-победителе «мифом», сравнивал «Азовсталь» с Брестской крепостью.

Напомним, Глуховский* прославился в основном среди молодого читателя благодаря серии романов «Метро», книгам «Будущее», «Пост», а также реалистическому роману «Текст». По мотивам книжной серии «Метро» разработчики из студии 4A Games выпустили серию игр Metro.

*является СМИ-иноагентом