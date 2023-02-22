Психолог Леонова назвала излишнюю эмоциональность основной причиной разводов в России Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Психолог Ирина Леонова назвала излишнюю эмоциональность основной причиной разводов в России. Не меньше негативного вреда на отношения оказывает высокий уровень эгоизма и неготовность принимать партнера со всеми его недостатками. По статистике, 40% расставаний происходит в первые четыре года совместной жизни.

- У партнеров отсутствует должна коммуникация внутри пары. На фоне идеализации партнера происходит непонимание неидеальности жизни. Порой высокий уровень эгоизма, который стремится все подчинить собственному мнению, тоже разрушает союз, — сказала Леонова NEWS.ru.

Для того, чтобы любовь и теплые отношения длились больше трех лет, нужно заниматься собой. Стоит поменьше смотреть передачи, которые негативно влияют на эмоциональное состояние, держать баланс тела и духа.

Честность – еще один залог крепкого союза. Важно честно говорить о своих проблемах, чувствах и страхах.

Помните, что влюбленность живет недолго, а вот любовь рождается совместными усилиями.

- Усилиями понимания, принятия, уважения и веры в любимого человека. Чувство живет так долго, сколько вы готовы прикладывать усилия, — подытожила Леонова.

Ранее, сексолог Евгений Кульгавчук ответил, почему худощавые мужчины часто предпочитают крупных женщин. По словам эксперта, ответ нужно искать в подсознании.

- С ними они чувствуют себя спокойнее, защищеннее. И это своего рода задержка, застревание в психосексуальном развитии, проявление Эдипова комплекса, - сказал сексолог Пятому каналу.