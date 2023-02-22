Federalist: Путин сказал правду о роли Запада в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Слова президента России Владимира Путина о роли Запада в конфликте на Украине правдивы, об этом заявил обозреватель Эдди Скарри в статье для Federalist.

«Национальные СМИ не хотят, чтобы вы услышали, что именно Владимир Путин сказал о конфликте на Украине», - написал Скарри.

Журналист отметил, что западные издания специально опускают важные моменты из послания Путина, акцентируя внимание исключительно на решении Москвы о приостановке участия в ДСНВ.

«Тем не менее заявления российского лидера об украинском кризисе правдивы и рациональны», - подчеркнул обозреватель.

Скарри согласился с Путиным, что США и НАТО хотят стратегического поражения России и используют ситуацию на Украине для разжигания войны.

Как писал сайт KP.RU, американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев уже проиграл в борьбе с Москвой, несмотря на все заверения западных стран.

«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», - сказал экс-офицер.

По его словам, Украина истощит запасы артиллерии уже к лету этого года, однако у НАТО не будет возможности восполнить их.

Риттер прдчеркнул, что Польша, которая призывает к увеличению поставок вооружения Киеву, начинает понимать, что никакой победы не будет.

Напомним, накануне The American Conservative заявил, что Запад теряет веру в успех Украины в конфликте с Россией, отметив меняется сам взгляд на исход событий.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Запад мечтает покончить с Россией руками Украины (подробнее)