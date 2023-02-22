Россиянки хотят подарить на 23 февраля мужчинам праздничный ужин, а они мечтают о машинах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 23 февраля россиян ждут долгие выходные. В 2023 году отдыхать будем 4 дня: по 26 число включительно. Вопросами подарков к предстоящему мужскому дню, женщины озаботились уже давно. Но оказалось, что главным презентом будет праздничный ужин. Такой популярный вариант подарка решили преподнести своим защитникам 40% женщин.

На второй строчке по популярности – косметика и парфюмерия. Ее намерены дарить мужчина 20% респонденток, принявших участие в опросе, пишут "Новые известия".

Третью строчку популярных подарков сувениры (15%), а четвертую – деньги (10%).

В списке популярных также оказались деньги (9%), билеты в ресторан и спортинвентарь (7%) и алкоголь (5%).

У мужчин предпочтения несколько иные, для большинства самым ценным подарком будет внимание близких (33%).

Не против получить путевку или совершить туристическую поездку 22%, а заботу со стороны государства в этот день хотят получить 11%.

14% мечтают, что им подарят в этот день жилье, а 9% - автомобиль. Про инструменты и снаряжение для рыбалки вспомнили 7 и 8%, соответственно. И только 14% мужчин не ждут ничего в подарок. Таковы результаты исследования ВЦИОМ.