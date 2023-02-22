Посол Келин опроверг сообщения западных СМИ о якобы планах Москвы по поглощении Белоруссии, Молдавии и стран Прибалтики

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин прокомментировал публикации западных СМИ о якобы намерении России поглотить другие страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные СМИ распространяют не имеющие ничего общего с действительностью сообщения о том, что Россия якобы намерена поглотить ряд других государств. Речь идет о Белоруссии, Молдавии и странах Прибалтики. Эти сообщения опроверг посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат дал интервью радиостанции LBC, оно доступно здесь.

«Это не имеет ничего общего с реальностью», - цитирует ТАСС ответ Келина на соответствующий вопрос.

Дипломат высказался также о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО и последствиях этого акта.

«Теперь мы должны разместить новые силы на севере и северо-западе. Это силы, которые мы вывели после заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Сейчас мы вынуждены восстановить эти позиции», - сказал Келин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. «Просто нет целесообразности в этом». – отметил российский лидер.

Тем временем президент Молдавии Майя Санду допустила объединение страны с Румынией при условии поддержки народа.

О волне русофобии в Прибалтике и борьбе с памятниками советского периода читайте здесь на KP.RU.

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