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НовостиПолитика22 февраля 2023 21:04

Председатель Генассамблеи перешел на русский, чтобы назвать Россию важнейшим членом ООН

Это произошло во время спецсессии Генассамблеи ООН по Украине
Мария ПАВЛОВА
Председатель сессии Генассамблеи ООН перешел на русский язык, чтобы подчеркнуть важность участия России в этой международной организации.

Председатель сессии Генассамблеи ООН перешел на русский язык, чтобы подчеркнуть важность участия России в этой международной организации.

Фото: REUTERS

Председатель спецсессии Генассамблеи ООН по Украине перешел на русский язык, чтобы подчеркнуть важность России для международной организации. Это произошло в среду 22 февраля.

«Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации: Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций», - цитирует ТАСС слова председателя 77-й сессии Генассамблеи Чаба Кёрёши, произнесенные им по-русски.

Напомним, ранее в МИД Украины призвали исключить Россию из Организации Объединенных Наций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нет необходимости реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН и прокомментировала ситуацию известной пословицей «собака лает – караван идет».

Ранее сообщалось, что в декабре 1922 года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 120 стран, против выступили 50.