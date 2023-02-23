Председатель Генассамблеи перешел на русский, чтобы назвать Россию важнейшим членом ООН

Председатель сессии Генассамблеи ООН перешел на русский язык, чтобы подчеркнуть важность участия России в этой международной организации. Фото: REUTERS

Председатель спецсессии Генассамблеи ООН по Украине перешел на русский язык, чтобы подчеркнуть важность России для международной организации. Это произошло в среду 22 февраля.

«Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации: Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций», - цитирует ТАСС слова председателя 77-й сессии Генассамблеи Чаба Кёрёши, произнесенные им по-русски.

Напомним, ранее в МИД Украины призвали исключить Россию из Организации Объединенных Наций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нет необходимости реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН и прокомментировала ситуацию известной пословицей «собака лает – караван идет».

Ранее сообщалось, что в декабре 1922 года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 120 стран, против выступили 50.