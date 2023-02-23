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НовостиПолитика22 февраля 2023 23:03

Американская журналистка Келли: Байден посетил Киев для поднятия своего рейтинга

Американцы не готовы дальше вооружать и финансировать Украину, отметила журналистка из США
Мария ПАВЛОВА
Американская журналистка заявила, что Байден приехал в Киев для поднятия своего рейтинга.

Американская журналистка заявила, что Байден приехал в Киев для поднятия своего рейтинга.

Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден приехал в Киев для того, чтобы поднять свой упавший рейтинг. Такое мнение высказала журналистка из США Мегин Келли.

«Он приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей», - сказала Келли в эфире Sky News Australia.

Журналистка добавила, что американцы не готовы к дальнейшему финансированию и вооружению Украины.

Напомним, президент США Джо Байден прибыл в Киев в понедельник, 20 февраля.

Визит Джо Байдена в Киев прошел в обстановке секретности и длился всего шесть часов.

Американский лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе и заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

Подполковник американской армии Дэниэл Дэвис высказал предположение, что эпизод с воздушной тревогой во время визита в Киев президента США Джо Байдена выглядел как «большая постановка».